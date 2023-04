A9, mattinata da incubo Uscita chiusa, tutti in coda

di Roberto Canali

Se il buongiorno si vede del mattino non poteva iniziare peggio il ponte del 25 aprile a Como, con l’autostrada completamente bloccata a causa di un camper che si è schiantato contro le barriere dell’uscita Como Nord. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, la Polstrada e i tecnici dell’Anas il traffico è immediatamente andato in tilt. L’uscita di Monte Olimpino è stata chiusa dalle 7 del mattino fino al tardo pomeriggio, prima per le operazioni di recupero dell’automobilista rimasto incastrato all’interno del camper che si è parzialmente ribaltato, poi per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza l’uscita. L’uomo, un turista 62enne residente in Nord Europa, stava viaggiando da solo ed era diretto verso il confine dopo aver trascorso una breve vacanza nel nostro Paese. A un paio di chilometri dal valico autostradale di Brogeda con il suo camper è finito a tutta velocità fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Nell’urto violentissimo ha riportato numerosi traumi e dopo essere stato estratto è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Praticamente illeso il cane che viaggiava con lui e in quel momento si trovava nella parte posteriore del camper. I vigili del fuoco dopo averlo recuperato l’hanno affidato alle cure di un veterinario. Toccherà invece agli agenti della Polstrada ricostruire la dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altri mezzi. Di sicuro le conseguenze per la circolazione sono state pesantissime. Per far passare le auto dirette in Svizzera è stato necessario deviare il traffico sull’altra corsia di marcia e così in breve le code sono arrivate a Brogeda e alla barriera di Grandate. Con l’uscita di Como Nord bloccata molti automobilisti per evitare le code hanno preferito uscire dall’autostrada e proseguire sulle strade ordinarie, attraversando Como con il risultato di rendere ancor più caotico il traffico in città. Come se non bastasse sulla A9 la Polstrada è dovuta intervenire a più riprese per soccorrere gli automobilisti rimasti in panne, a causa dell’interminabile coda a passo d’uomo. Verso le 11 un autobus in arrivo dalla Germania con una settantina di studenti a bordo è rimasto bloccato all’interno della galleria Quarcino. Siccome il mezzo non era in grado di ripartire gli studenti sono stati caricati su un altro autobus e sono stati accompagnati in città.