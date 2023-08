A settembre parte il nuovo corso di formazione CRI a Calvisano (BS): scopri come diventare volontario

CALVISANO (Brescia)

Un nuovo percorso che renderà la vita diversa e ricca di significati. Nel mese di settembre il corso di formazione per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana nella sede di Calvisano. Il percorso è aperto a tutti i cittadini con più di 14 anni e non richiede alcun requisito. "Dopo il corso di ingresso l’utente può scegliere il proprio percorso e – spiega la portavoce Monia – formarsi adeguatamente per le tante attività che l’associazione propone: socio-assistenziali, protezione civile, assistenza sanitaria a favore della popolazione in occasione di eventi sportivi e di spettacolo, trasporto sanitario e soccorso per l’emergenza". Per informazioni è possibile iscriversi al portale www.gaia.cri.it e partecipare alla presentazione del corsodomenica 10 settembre alle 16 presso la sede di Via dell’Industria, 1 a Calvisano. M.Pr.