"57 candidati per Ats Lecco: medici per ambiti carenti"

Sono 57 i medici che hanno manifestato interesse in relazione al recente bando per la copertura degli ambiti carenti di Ats Brianza: 4 inseriti nelle graduatorie regionali italiane e 53 attualmente iscritti al Corso di formazione specifica di medicina generale. Le convocazioni dei medici per il conferimento degli ambiti sono avvenute nelle giornate del 14 e 15 settembre.

I termini per l’apertura degli ambulatori da parte dei nuovi medici assegnatari d’ambito sono di 90 giorni dalla data di ricezione della da parte dell’Agenzia, con possibilità di richiesta di proroga da parte del medico di ulteriori 60 giorni. "Nuove assegnazioni – spiega il Direttore Sanitario di Ats Brianza Aldo Bellini - che forniscono una boccata d’ossigeno in un contesto che negli ultimi anni vede una progressiva carenza di medici di medicina generale, diffusa a livello regionale e nazionale, e che si ripercuote anche sul nostro territorio. Le molteplici cessazioni, soprattutto per pensionamento, hanno costretto a trovare soluzioni diversificate per garantire l’assistenza primaria ai cittadini". Nel Lecchese, le assegnazioni hanno riguardato Lecco, Nibionno, Bulciago, Pescate e altri Ambiti. Oltre alla pubblicazione degli ambiti carenti, Ats effettua la ricerca di nuovi medici eventualmente interessati all’affidamento temporaneo, a titolo di "Incarico Provvisorio di Medicina Generale". Qualora anche queste azioni risultino inefficaci, per garantire l’assistenza sanitaria primaria agli assistiti che rimangono temporaneamente senza possibilità di iscrizione a un medico di medicina generale, vengono istituiti specifici ambulatori medici temporanei, un servizio di continuità assistenziale diurna.

Pa.Pi.