18enne ferito in incidente tra auto e moto, interviene elicottero 118

Un’auto e una moto andate a fuoco, dopo lo scontro avvenuto ieri verso le 13.30, in via Fornacetta a Inverigo. A causa della dispersione del carburante, la moto ha preso subito fuoco, ustionando il centauro, un ragazzo di 18 anni, che ha riportato serie ferite. È stato soccorso dall’elicottero 118 di Como, che lo ha portato al San Gerardo di Monza in codice giallo. I vigili del fuoco di Erba sono intervenuti per domare l’incendio e per la messa in sicurezza della vettura, che era alimentata a gas, esposta al rischio di esplosione. Entrambi i veicoli sono andati distrutti, ma il conducente dell’auto ha fatto in tempo a mettersi al sicuro e non ha avuto conseguenze. Sul posto i carabinieri.