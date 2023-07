Como, tentano di rubare una bicicletta da corsa: bloccati dalla polizia

Como, 24 luglio 2023 – In piena notte, alle 4 del mattino tra domenica e lunedì, hanno rubato una bicicletta, sono stati visti da un cittadino e sono stati rintracciati e portati in Questura dalla Squadra Volante.

Protagonisti del concitato episodio, sono due tunisini di 18 e 19 anni ed un marocchino di 25 anni, tutti irregolari sul territorio e senza una fissa dimora, bloccati dalle pattuglie in via Alciato, dopo la chiamata al 112 di un cittadino che li ha visti rompere con un sasso, il lucchetto di una grossa catena che legava una costosa bicicletta da corsa.

I tre che avevano con loro gli arnesi utilizzati per aprire il lucchetto, sono stati inizialmente trattenuti per essere arrestati e processati per direttissima, salvo poi procedere a piede libero in quanto, per una questione tecnica, non era possibile contestare la flagranza di reato. Ma il furto della bicicletta è stato sventato.