Como, nuovo elicottero per la base aerea del Roan

Como, 24 luglio 2024 – Nuovo elicottero assegnato al Roan di Como, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza, la cui base aerea ha sede all’aeroporto di Venegono Superiore. L’elicottero MH169A ‘Volpe 517’, in versione Full Operative Configuration, ha affrontato il battesimo del volo.

Si aggiunge ad altri due della linea AW169 “versione basica - montagna”, ed è dotato di sistemi tecnologicamente avanzati. In particolare, dispone del sistema di missione Atos, costituito da sensori elettrottici, radar di ricerca e telecamera infrarosso, che permetteranno di operare con elevati standard di sicurezza e ampliare i settori d’intervento. “Con le sue elevate capacità multiruolo – spiega la Gdf - l’elicottero potrà essere impiegato, in sinergia con la componente territoriale del Corpo, in tutti gli ambiti istituzionali della Guardia di Finanza e nelle operazioni di ricerca e soccorso, svolte in coordinamento con le Stazioni di Soccorso Alpino e con gli altri Enti del soccorso”. Per tali operazioni, durante i prossimi mesi saranno presenti tecnici di elisoccorso delle Stazioni Sagf dell’Italia Nord-Occidentale, per affrontare a bordo dei tre elicotteri del Reparto, gli scenari emergenziali che si presenteranno, sulle montagne di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, l’area di competenza del Roan di Como, che nelle località eventualmente interessate da eventi calamitosi.

Due interventi sono stati svolti sabato 20 e domenica 21 luglio, in due distinte attività di soccorso nei confronti di altrettante donne infortunate, recuperate in quota e affidate a valle alle cure del servizio 118, in provincia di Sondrio, rispettivamente in Valmalenco e in Val Coder.