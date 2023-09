Como, altri tre cercatori di funghi soccorsi sui monti

San Nazzaro Valcavargna, 19 settembre 2023 – Tre cercatori di funghi soccorsi e recuperati nelle ultime ore, un quarto ritrovato senza vita lunedì. Il Soccorso alpino, lancia un appello affinché i numerosi escursionisti che nelle prossime settimane si avventureranno in montagna alla ricerca di funghi, spesso su terreni scivolosi e impervi, si autotutelino prima di trovarsi in situazioni di pericolo. “Attenzione e senso di responsabilità – spiegano i tecnici del Cnsas - riducono le probabilità di trovarsi in situazioni spiacevoli, o anche peggio, quando si va in cerca di funghi. Spesso bastano scarpe adatte, andare in posti conosciuti, possibilmente non da soli o comunque lasciando detto dove si ha intenzione di arrivare e l’orario del rientro. Equipaggiamento per gli imprevisti, con acqua, lampada frontale o torcia elettrica, vestiti che proteggano da freddo e maltempo. Controllare sempre le previsioni meteorologiche. Dal sito sicurinmontagna.it è possibile scaricare gratis un opuscolo in pdf con consigli e suggerimenti di esperti: leggeteli, spargete la voce con i vostri familiari e amici fungaioli e nello zaino mettete sempre anche la prudenza”.

Gli ultimi due interventi nel comasco hanno riguardato una coppia, un uomo e una donna, che avevano perso l’orientamento nel tardo pomeriggio di ieri nei boschi sopra San Nazzaro Valcavargna, recuperati questa mattina dal soccorso alpino affaticati ma in buone condizioni. Le ricerche sono proseguite anche al buio, in torrenti da guadare e tratti impervi, nella nebbia e con il terreno scivoloso a causa della pioggia. Un altro cercatore di funghi è stato soccorso questa mattina, scivolato in un canale a Peglio, a una quota di circa 1400 metri, che era riuscito a chiedere aiuto nonostante i traumi.