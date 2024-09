Al vertice dei vigili del fuoco di Como arriva Pugliano, Giacalone va al comando di Vercelli

Como, 16 settembre 2024 - Cambio ai vertici del Comando dei vigili del fuoco di Como. Il 30 settembre il comandante Claudio Giacalone lascerà la caserma di Como per assumere l’incarico del comando dei vigili del fuoco di Vercelli. In via Valleggio arriverà il comandante Antonio Pugliano, proveniente dal comando di Cremona. “Gli anni trascorsi a Como, in una delle aree di eccellenza della Lombardia, sono stati di intensa attività – ricorda il comandante Claudio Giacalone – durante i quali sono state create le condizioni per il rafforzamento del dispositivo di soccorso provinciale con l’ingresso in organico di nuovi vigili permanenti e di Capi Squadra, con il reclutamento di tanti vigili volontari, con l’acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature e, soprattutto, con la formazione continua del personale permanente e volontario per la necessaria specializzazione e l’acquisizione di sempre più elevata professionalità. La Provincia di Como, è una terra splendida, piena di risorse e di gente accogliente e calorosa di cui manterrò sempre un ottimo ricordo. Questo periodo di permanenza a Como è stato molto intenso, fervido di novità e di attività, entusiasmante, in un lungo percorso che si è presentato a volte anche difficoltoso, irto di insidie e di complicazioni".

Il ruolo di Giacalone nella prevenzione degli incendi

Giacalone è autore di numerosi libri specialistici nel campo della prevenzione incendi, ha partecipato, al Ministero dell’Interno, ai lavori di stesura del nuovo regolamento di prevenzione incendi, è stato componente della Commissione Speciale di Sicurezza per l’Expo 2015 a Milano, per l’esame dal punto di vista della sicurezza tecnica di oltre 140 padiglioni espositivi, sia in fase progettuale che durante la loro realizzazione, con un’intensa attività di ispezioni e di controllo per tutta la durata dell’evento ed è stato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione della nuova normativa antincendio sui locali di pubblico spettacolo, emanata nel 2022, redatta secondo il Codice di prevenzione incendi.