Valmadrera, barca a vela alla deriva nel lago: scatta l'allarme ma a bordo non c'è nessuno

Valmadrera (Lecco), 14 settembre 2024 – Una barca a vela alla deriva in mezzo al lago di Como. L'hanno trovata e recuperata i vigili del fuoco. La barca era in balia delle onde e della corrente al largo di Valmadrera. Il timore è stato che a bordo ci fosse qualcuno in difficoltà. Invece fortunatamente sottocoperta non c'erano né naufraghi né persone che avevano bisogno di aiuto.

Probabilmente la barca ha strappato gli ormeggi a causa delle forti raffiche di vento, che a tratti hanno superato gli 80 chilometri orari su Lario. Costituiva comunque un pericolo, perché qualcuno avrebbe potuto finirci contro durante la navigazione o perché l'imbarcazione avrebbe potuto schiantarsi contro gli scogli se spinta a riva. I vigili del fuoco della squadra nautica del comando provinciale di Lecco l'hanno raggiunta a bordo del loro battello pneumatico e poi l'hanno trainata a riva, dove sono stati aiutati dai colleghi volontari del distaccamento di Valmadrera per portarla in porto.