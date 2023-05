Colle Brianza, trattore finisce nella scarpata, ma all’interno non c’è nessuno

Colle Brianza, 10 maggio 2023 – All’inizio si è temuto che assieme al trattore fosse precipitato nella scarpata anche il suo conducente. Il mezzo agricolo è stato avvistato in una scarpata questa mattina alle 10 a Colle Brianza, dove era finito ribaltandosi più volte e percorrendo diversi metri di terreno impervio e boschivo.

Ma quando i vigili del fuoco lo hanno raggiunto, anche con l’ausilio di una squadra Speleo alpino fluviale, si sono resi conto che fortunatamente all’interno non c’era nessuno, e che non c’erano feriti. E’ stato quindi richiesto l'arrivo dei carabinieri e della polizia locale per i rilievi e per ricostruire di chi fosse il trattore e come fosse finito nella scarpata.