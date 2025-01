Como, 4 chili di cocaina nel sellino della moto: in silenzio davanti al giudice

Como, 6 gennaio 2025 – Ha deciso di rimanere in silenzio davanti al giudice, che lo ha interrogato questa mattina in carcere al Bassone, dove è finito per essere stato trovato con 4 chili di cocaina nascosti sotto al sellino della moto.

L’arresto avvenuto in flagranza di reato di Epifanio Di Stefano, operaio di 60 anni residente a Galbiate, è stato quindi convalidato, ed emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo era stato fermato giovedì mattina, mentre era diretto in Svizzera, da una pattuglia della Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, che stava svolgendo normali controlli di retrovalico.

Il suo nominativo è risultato essere noto alle forze di polizia, quindi gli agenti hanno deciso di ispezionare la moto: trovando nel sottosella quattro panetti avvolti nel cellophane, contenenti in tutto 4 chili e 60 grammi di cocaina. Addosso aveva inoltre 600 euro in contanti. A quanto gli vene contestato, ha deciso di non aggiungere nulla, e di non dire nulla della provenienza e destinazione di quel carico di cocaina.