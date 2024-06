Cernobbio, vigili del fuoco salvano tre rondini cadute dal nido

Cernobbio (Como), 14 giugno 2024 – Sono state salvate dai vigili del fuoco di Como le tre rondini cadute da un nido in via Regina a Cernobbio. La squadra è intervenuta oggi a mezzogiorno su indicazione Centro Recupero Animali di Erba, e ha raggiunto il punto in cui erano stati avvistati i tre volatili: il porticato di un condominio. Le tre rondini, ancora giovani e incerte, sono state appoggiate all’interno di una scatola di cartone e avvolte con un tessuto, per poi essere ricollocate nel loro nido, realizzato a ridosso di un tendone avvolgibile ancorato nell’angolo interno del porticato. Gli animali sono stati lasciati al caldo, nella speranza che non cadano nuovamente al primo tentativo di volo.