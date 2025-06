Como, il cellulare rubato sul treno geolocalizzato in ospedale: una denuncia

Como, 5 giugno 2025 – Le hanno rubato il telefono cellulare, ma la polizia ha subito rintracciato e denunciato l’uomo che lo aveva con sé. È avvenuto ieri mattina, mercoledì 4 giugno, verso le 9.45, quando una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata all'entrata principale dell'ospedale Valduce di Como in via Dante Alighieri.

Geolocalizzato

Lì veniva segnalata la geolocalizzazione di un telefono cellulare rubato qualche ora prima sul treno Saronno-Como. Ad attendere i poliziotti c’era la proprietaria dello smartphone assieme al padre, che ha consentito agli agenti di interagire autonomamente con il gps del telefono, riuscendo così a individuarlo nelle immediate vicinanze di un tunisino di 34 anni, residente a Luisago.

In trappola

Avvicinato e ispezionato dai poliziotti, ha subito consegnato il telefono ricercato, dicendo di averlo trovato sul treno proveniente da Saronno e di averlo tenuto. Portato in Questura, l’uomo è risultato essere incensurato e in regola con le norme sul soggiorno. Dopo aver raccolto le dichiarazioni della vittima, il tunisino è stato denunciato a piede libero per ricettazione.