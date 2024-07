Valico di Brogeda, 80 chili di tabacco nei bagagli: denunciato pakistano

Como, 12 luglio 2024 – In viaggio in bus verso l’Italia con 80 chili di tabacco da masticare non dichiarati in dogana. Sono stati trovati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in servizio al valico autostradale di Brogeda, a un viaggiatore di nazionalità pakistana, residente in Italia, che viaggiava a bordo di un Flixbus proveniente dal Belgio.

Il tabacco sequestrato

L’uomo ha dichiarato di non trasportare nulla di particolare, ma l’apertura dei suoi due borsoni, riposti nella stiva del bus, ha consentito di trovare il tabacco che, considerato l’elevato quantitativo, si ritiene fosse destinato alla vendita. I militari hanno denunciato a piede libero, contestano il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, mentre la merce è stata sequestrata.