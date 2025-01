Como, bivacco in via Cairoli: due Daspo urbani

Como, 24 gennaio 2025 – Altre due persone sono state raggiunte da un Daspo Urbano, più precisamente denominato Dacur, che hanno fatto seguito a provvedimenti amministrativi di allontanamento.

I destinatari sono un uomo e una donna che avevano allestito un bivacco in via Fratelli Cairoli, pieno centro città. Per lei, 59 anni senza fissa dimora, con alle spalle una residenza a Caronno Pertusella, protagonista di una lunga serie di segnalazioni legate al disturbo della libera circolazione e molestie, divieto di frequentazione del centro storico per sei mesi.

Nonostante gli interventi della Polizia Locale di Como, e un ordine di allontanamento, la donna non aveva cambiato le sue abitudini, costringendo l’emissione a suo carico del Daspo Urbano.

Stesso provvedimento, con un divieto valido per un anno, per un polacco di 38 anni, senza fissa dimora ma con residenza anagrafica a Lentate sul Seveso, che presidiava costantemente assieme alla donna il giaciglio di via Cairoli.

Anche per lui gli ordini di allontanamento notificati nei mesi scorsi dagli agenti della Polizia Locale di Como non sono serviti, ieri gli è stato notificato il Dacur, che gli vieta di frequentare un ampio perimetro della città murata.