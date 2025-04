Como, l’auto era sparita durante la trattativa di vendita: ritrovata in centro città

Como, 1 aprile 2025 – La sua auto era sparita due settimane fa durante una trattativa di vendita quando, in fiducia, l’aveva consegnata all’acquirente prima di perfezionare il contratto e formalizzare il passaggio di proprietà.

Ieri mattina l’uomo, un trentenne di origine triestina residente a Como, ha visto la sua auto in viale Lecco, con a bordo due uomini. Ha quindi chiesto l’intervento della polizia, che ha inviato una pattuglia della Squadra Volante. A bordo del veicolo c’erano un uomo di 49 anni di Valbrona, risultato essere il l’ipotetico acquirente del mezzo e responsabile di averla trattenuta indebitamente, assieme a un comasco di 43 anni senza fissa dimora.

Portati tutti in Questura e identificati, il quarantanovenne è stato denunciato per appropriazione indebita, mentre all’amico è stato notificato un avviso di garanzia su richiesta dei carabinieri di Genova per una analoga appropriazione indebita, avvenuta qualche mese prima a Lipomo. Nel frattempo l’auto è stata riconsegnata al proprietario.