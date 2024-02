Argegno, frontale tra pullman e jeep, statale bloccata per quasi un’ora

Argegno, 26 febbraio 2024 - Intervento di soccorso urgente dei vigili del fuoco, chiamati ad Argegno, sulla statale Regina, dove alle 12.30, in corrispondenza di un restringimento della strada, si sono scontrati frontalmente un pullman e una jeep.

La conducente dell’auto, una donna di 68 anni, è rimasta seriamente ferita, ed è stata trasportata in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale Valduce di Como.

La statale Regina è rimasta chiusa al traffico per circa quaranta minuti, per consentire le operazioni le operazioni di soccorso da parte del 118, e la messa in sicurezza della sede stradale, oltre che per svolgere misurazioni e rilievi. Inevitabili le ricadute sul traffico.