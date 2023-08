Turista inglese muore in bici Tragica caduta a Toscolano

TOSCOLANO MADERNO (Brescia)

Avevano programmato un giro del nord Italia, e dopo aver pedalato sulle Dolomiti in questi giorni erano approdati sul lago di Garda. L’ultima tappa prima del rientro nel Regno Unito sarebbe stata Verona. Ma in aeroporto i due giovani cicloturisti inglesi in vacanza in Italia non ci sono arrivati: Susannah Lucy Boddie, ventisettenne della regione di Windsor, Inghilterra appunto, è morta ieri mattina dopo una tremenda caduta in bicicletta sopra i monti di Toscolano Maderno.

Il dramma si è consumato poco dopo le dieci del mattino sotto gli occhi del fidanzato impotente, due anni in meno della compagna, rimasto illeso ma ricoverato in ospedale in stato di shock. I due, si diceva, pedalavano sopra Toscolano e a quell’ora stavano affrontando via Mezzane, la strada tortuosa che collega Navazzo di Gargnano a Gaino, frazione di Toscolano. Ciclisti esperti, erano entrambi in sella a una gravel, un ibrido tra una mountain bike e un bici da corsa e pedalavano in discesa quando la ragazza in un punto particolarmente ripido e scosceso ha perso il controllo della bici, ha preso velocità si è schiantata malamente e con forza contro il pilastro del muro di cinta di una abitazione. Non è chiaro che cosa sia successo. L’ipotesi più accreditata è che la forte pendenza prolungata abbia surriscaldato i freni, che potrebbero aver ceduto e smesso di bloccare efficacemente le ruote. Quel che è certo è che l’impatto è stato violentissimo e la caduta fatale. Susannah Lucy Boddie ha infatti picchiato la testa. A nulla è servito il casco protettivo, che la ciclista indossava regolarmente ma che per l’urto si è spezzato. Il trauma cranico riportato era gravissimo e irreversibile. Sgomento, il fidanzato ha subito lanciato l’allarme e la centrale operativa di primo soccorso Areu ha subito inviato l’elisoccorso di Verona. I soccorritori pero’ non hanno potuto fare nulla.

Impossibile anche tentare di rianimare la ragazza, ormai esanime e morta sul colpo. Per lo shock il compagno è stato accompagnato al vicino ospedale di Gavardo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Salò e la polizia locale.

Beatrice Raspa