Tiro al volo, la Coppa del Mondo si gioca a Lonato del Garda: 560 atleti da 74 nazioni

Lonato del Garda (Brescia), 24 giugno 2025 – Il conto alla rovescia è partito: dal 5 al 13 luglio, a Lonato del Garda, nel Bresciano, si giocherà la Coppa del mondo di Tiro a volo.

Ad ospitare la kermesse internazionale saranno le pedane del Trap Concaverde, riconosciuto tra gli impianti migliori al mondo per la pratica della disciplina sportiva. A

Lonato del Garda, già sede di tutte le maggiori competizioni della Federazione internazionale degli sport di tiro (Issf) come Coppe del Mondo, Campionati Europei e Campionati del Mondo, sono attesi i migliori tiratori del panorama internazionale: circa 560 atleti provenienti da 74 Nazioni.

La competizione è stata presentata in Regione Lombardia dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi. Hanno partecipato, tra gli altri, la vicepresidente della Federazione italiana Tiro a volo Emanuela Croce Bonomi, il presidente della Trap Concaverde Ivan Carella, il vicepresidente del Coni Lombardia Claudio Pedrazzini e l'atleta della Nazionale italiana Luca Miotto.

“La Lombardia - ha spiegato Federica Picchi - si conferma una casa naturale per i grandi eventi sportivi internazionali, e l’appuntamento di Lonato del Garda, con la Coppa del Mondo Issf rappresenta una vetrina d’eccellenza per il nostro territorio. Questo evento porta con sé non solo l’altissimo livello tecnico degli atleti coinvolti, ma anche l’occasione per valorizzare strutture, professionalità e comunità che investono quotidianamente nello sport”.

“Regione Lombardia - ha aggiunto - è orgogliosa di sostenere manifestazioni che, come questa, uniscono tradizione, impegno e visione internazionale. È grazie a queste realtà che lo sport lombardo cresce, si rinnova e continua ad attrarre l’attenzione del mondo”.