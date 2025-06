Cinzia Zanotti rifiuta dopo le polemiche, non avremo la prima allenatrice donna nella Serie A basket: “no” al Brescia

Brescia – La possibilità di vedere per la prima volta una donna guidare una squadra maschile di Serie A si è dissolta nel giro di poche ore. Cinzia Zanotti ha infatti deciso di declinare l’offerta della Germani Brescia, che l’aveva contattata per affidarle il ruolo di capo allenatore dopo l’addio ufficiale di Peppe Poeta, passato all’Olimpia Milano. Una proposta importante, ambiziosa, ma arrivata in un momento troppo improvviso per essere accolta con la necessaria serenità. Nonostante il rifiuto, Zanotti ha lasciato intendere che il dialogo con Brescia non si chiude qui, ma si trasforma in un “arrivederci”.

Con l’opzione Zanotti ormai archiviata, la Germani sembra orientata a percorrere una strada di continuità. Matteo Cotelli, vice di Poeta nell’ultima stagione, è oggi il nome più vicino alla panchina biancoblù. Conosce profondamente l’ambiente, ha accompagnato il gruppo fino alla storica finale scudetto e rappresenterebbe una scelta interna capace di garantire stabilità tecnica e continuità progettuale. Il suo profilo, giovane ma competente, si sposa con la linea adottata finora dalla dirigenza. Con Mauro Ferrari si è sempre puntato su giovani tecnici, da Alessandro Magro allo stesso Peppe Poeta.

Resta, però, una porta socchiusa su Max Menetti. Il tecnico emiliano si è appena liberato dallo Zalgiris Kaunas, dove ha vinto il titolo lituano da assistente di Andrea Trinchieri. Il suo nome continua a circolare nei corridoi del PalaLeonessa, portando con sé l’esperienza e la solidità di chi ha già guidato piazze importanti, perdendo due finali ai tempi della Pallacanestro Reggiana prima di riportare nella massima serie Treviso Basket. Non è la prima opzione, ma nemmeno una pista da escludere, soprattutto se dovessero sorgere perplessità sulla promozione interna. Brescia resta sempre quindi al centro del dibattito, visto che su Maurice Ndour e Jason Burnell contrinuano a registrarsi le mire della Virtus Bologna. Occasione persa il “no” di Cinzia Zanotti. Ma il tecnico della Geas era stata chiara anche nelle scorse ore: “Non ho mai pensato di allenare una squadra maschile”.