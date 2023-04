Brescia, blitz a Reggio Calabria. Ora la salvezza non è più una chimera

Il Brescia conquista tre punti fondamentali per la sua rincorsa in casa della Reggina e dimostra di credere fortemente nella salvezza. La maggior fame di punti, unita al momento difficile vissuto dai granata sotto diversi aspetti, consente alle Rondinelle di partire meglio.

Il primo tempo

La squadra biancazzurra riesce a rendersi pericolosa per prima e già al 9’ gli ospiti vanno vicini al gol. Bisoli riesce a deviare davanti a Colombi un prezioso cross di Huard, ma il centrocampista bresciano viene ostacolato da Liotti e manca il bersaglio. Passano però solo 2’ e il vantaggio arriva davvero per la formazione di Gastaldello. Jallow tenta un tiro-cross che si trasforma in un assist vincente per l’accorrente Mangraviti che non sbaglia e trafigge Colombi.

I calabresi cercano di reagire, ma non riescono a dare concretezza alla loro manovra e la difesa ospite non corre particolari pericoli. Dopo i tentativi di Hernani e Strelec, lo spunto più insidioso è di Pierozzi che serve un bel pallone al centro dell’area bresciana, ma Huard anticipa in modo provvidenziale Strelec. Nel finale del primo tempo il Brescia mette in movimento per due volte Ayé, ma è in pieno recupero che le Rondinelle vanno maggiormente vicine al raddoppio con una sventola di Labojko che Colombi riesce a deviare con uno splendido intervento.

Rientro in campo

La ripresa si apre nel segno della Reggina, che vuole il pareggio e al 2’ Loiacono e Strelec costringono Andrenacci ad una doppia prodezza. La squadra di Gastaldello rimane così in vantaggio fino al 27’, quando Rodriguez ha il guizzo giusto per firmare il 2-0. I calabresi, però, non si arrendono e dopo soli 4’ Bouah accorcia le distanze con la rete che dà il via al forcing finale dei padroni di casa.

Una pressione sempre più insistita che, nonostante alcune ghiotte occasioni, non si concretizza grazie anche ad un paio di interventi determinanti di Andrenacci. È il sigillo definitivo al fondamentale successo del Brescia che cerca di sfuggire dalla zona retrocessione diretta e può vedere nuovamente da vicino la salvezza diretta.

Reggina-Brescia 1-2 (0-1)

Reggina (3-5-2): Colombi 6; Cionek 6 (1’ st Bouah 6,5), Camporese 6, Loiacono 6; Pierozzi 6,5, Fabbian 6, Majer 6, Hernani 6,5 (39’ st Galabinov sv), Liotti 6 (1’ st Canotto 6); Menez 6 (28’ st Rivas 6), Strelec 6 (28’ st Gori 6). A disposizione: Contini; Di Chiara; Terranova; Bondo; Lombardi; Crisetig; Ricci. All: Filippo Inzaghi 6. Brescia (4-3-2-1): Andrenacci 7,5; Jallow 6,5, Cistana 6, Mangraviti 6,5, Huard 6,5 (41’ st Adorni sv); Bisoli 6,5, Labojko 6,5 (33’ st Van De Looi 6), Bjorkengren 6; Listkowski 6 (33’ st Ndoj sv), Rodriguez 6,5 (41’ st Niemeijer sv); Ayé 6 (19’ st Olzer 6). A disposizione: Lezzerini; Karacic; Schiavone; Adryan. All: Daniele Gastaldello 6,5. Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia 6. Reti: 11’ pt Mangraviti; 27’ st Rodriguez; 31’ st Bouah Note: ammoniti Loiacono; Inzaghi (all. Reggina); Andrenacci; Niemeijer – espulsi 49’ st Rodriguez (dalla panchina); 53’ st Ndoj e Pierozzi - angoli: 5-9 - recupero: 4’ e 7’+ 1’ – spettatori: 9.099.