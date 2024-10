Palazzolo sull’Oglio, investito da un’auto sulla Provinciale: è grave un ciclista 66enne

Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 21 ottobre 2024 – È arrivato l’elisoccorso sulla Spbs469, all'altezza del comune di Palazzolo sull'Oglio, per un ciclista centrato da un’auto. L'allarme è scattato poco prima delle 14 e la vittima è un 66enne, che stava percorrendo la strada provinciale ed è stato investito. Ancora non si conosce l'esatta dinamica di quanto è accaduto: a intervenire sul posto anche un'automedica e due ambulanze, oltre all'elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Palazzolo sull'Oglio per i rilievi del caso e per raccogliere le testimonianze, così da ricostruire l’esatta dinamica del violento sinistro. Il 66enne, che pedalava in sella alla sua bicicletta, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Da quanto si apprende dall’agenzia regionale emergenza urgenza, l’uomo ha riportato un trauma cranico ed è in grave condizioni.