Incidente a Berzo Inferiore, morto un ragazzo di 24 anni, l’amico con lui è illeso

L'Audi bianca su cui è morto Riccardo Scalvinoni, di 24 anni

Drammatico incidente stradale nella serata di mercoledì 8 marzo in territorio di Berzo Inferiore, in Valcamonica. Un'Audi ha perso il controllo, è uscita di strada e si è ribaltata lungo il torrente Grigna, all'interno di un'azienda agricola. Il conducente, un ventiquattrenne del posto, è morto sul colpo. L'amico che viaggiava con lui, un coetaneo, si è salvato. È ferito ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La vittima è Riccardo Scalvinoni e risiedeva a Berzo Inferiore. Lo schianto si è verificato poco dopo le 19.30 e non ha coinvolto altri veicoli. A quanto ricostruito finora dai carabinieri il suv risaliva nel centro abitato e si stava immettendo in viale Caduti quando per ragioni in corso di accertamento il conducente non è più riuscito a controllare la macchina, non è chiaro se per evitare un ostacolo o nel tentativo di sorpassare un trattore.

Quel che è certo è che l'Audi bianca – messa sotto sequestro – è appunto uscita di strada, è finita ruote all'aria e si è adagiata su un fianco. Il ragazzo al volante non ha avuto scampo. Sul posto soccorritori, vigili del fuoco e carabinieri, oltre ai familiari del giovane, figlio di agricoltori. Lascia anche una sorella e un fratello.