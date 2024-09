Fiamme in una palazzina di 6 piani: 17 intossicati dal fumo portati in ospedale

Brescia, 19 settembre 2024 – Ancora un incendio in Lombardia: è accaduto a Brescia in via Monte Cengio 18. A prendere fuoco, probabilmente per un problema all’impianto elettrico, un appartamento in una palazzina di 6 piani. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 8 di oggi, giovedì 19 settembre.

Diciassette persone sono state portate negli ospedali bresciani in codice giallo o verde per sintomi da inalazione/esposizione al fumi. In totale sono state 21 le persone valutate dai sanitari Areu intervenuti sul posto con automedica, quattro ambulanze e un mezzo di coordinamento

Gli intossicati sono stati portati ai Civili, al Città di Brescia, alla Poliambulanza e al Sant'Anna.

L'incendio è stato domato dalle squadre dei vigili del fuoco. Gli esperti ora dovranno stabilire le cause che hanno dato origine al rogo.

Nello stesso edificio nei giorni scorsi era scoppiato un incendio dovuto a un cortocircuito dei i contatori del quarto piano.