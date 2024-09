Paura per i pendolari Suzzara-Ferrara: scoppia incendio sul treno, nove persone in ospedale

Sermide e Felonica (Mantova) – Momenti di paura questa mattina, giovedì 19 settembre, per i pendolari della Suzzara-Ferrara. L’allarme è scattato poco dopo le 6.45 di stamani, all’altezza di Sermide e Felonica, in provincia di Mantova, per un principio d’incendio a bordo del convoglio. Sul treno regionale si trovavano a quell’ora erano presenti numerosi viaggiatori, in movimento per raggiungere i luoghi di lavoro. Ingente il dispiegamento di mezzi di soccorso accorsi con due ambulanze e due automediche insieme ai vigili del fuoco.

Come riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono state coinvolte (e valutate dal personale sanitario) 45 persone. Nove persone sono state portate in ospedale con sintomi da inalazione fumi e due con sintomi da inalazione e traumi minori arto inferiore causati da discesa precipitosa da treno. Da accertare che cosa abbia causato le fiamme che – in base alle prime informazioni – avrebbe interessato la motrice del treno. Sul posto presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi.