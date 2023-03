La cedrata Tassoni si rifà il look. Inizia l’era del “lusso di osare“

Il presidente di Tassoni, Matteo Lunelli

Salò (Brescia) – A 230 anni, per il brand Tassoni si apre una nuova era, quella del “lusso di osare”, come recita il nuovo motto. Nata come spezieria a metà del ‘700 a Salò, sulle sponde del lago di Garda, poi diventata farmacia nel 1793, nel 2021 Tassoni è entrata nella famiglia Lunelli ed è riconosciuta oggi come la più antica azienda della località lombarda. Proprio in occasione del suo 230esimo anniversario, l’azienda ha presentato, a Milano, un progetto di rilancio che ha visto il rinnovamento in chiave moderna dell’iconica cedrata con la bottiglietta “a buccia di cedro”. Nella nuova versione, sono più visibili e in rilievo il logo e la data di fondazione, a sottolineare il legame con il territorio del Garda, mentre il nuovo tappo riprende nei colori la confezione con eleganti richiami allo stile floreale liberty, a cui è ispirato il nuovo packaging. La nuova etichetta passa, inoltre, dalla plastica alla carta, in coerenza con l’impegno verso la sostenibilità del gruppo Lunelli.

Da un lato l’autenticità e la storicità, dall’altro la voglia di coinvolgere le nuove generazioni con immagini audaci e ammalianti, ispirate al mondo della moda: il restyling, realizzato in collaborazione con RobilantAssociati, parte dalla famosa Cedrata e abbraccia l’intera collezione, che si arricchisce di prodotti destinati alla “mixology“ di alta gamma. Il restyling ha coinvolto il packaging, ma restano invariati il gusto e la ricetta originale della cedrata, con ingredienti che continuano ad essere esclusivamente naturali e della migliore qualità, a partire dai cedri Diamante di Calabria. Per apprezzare al meglio la cedrata viene proposto un nuovo ‘perfect serve’ che invita a sorseggiarla con ghiaccio e una foglia di basilico nel calice a coppa creato in esclusiva per Tassoni, con una texture che ricorda la buccia del cedro "La nuova era di Tassoni coniuga tradizione e innovazione, storia e futuro, memoria e sogno – racconta Matteo Lunelli, amministratore delegato Gruppo Lunelli e presidente Tassoni –. Valorizzeremo in chiave contemporanea il saper fare intrinseco nei 230 anni di storia dell’azienda".