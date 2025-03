Lombardia Carne 2025, la 134edizione a Rovato dal 4 al 7 aprile

Rovato (Brescia), 31 marzo 2025 – Un ritorno atteso, un legame antico che rinnova da ben 134 edizioni. A Rovato, cuore pulsante della Franciacorta, riapre i battenti Lombardia Carne: la rassegna che celebra, soprattutto, l’eccellenza delle carni. La manifestazione, che si svolgerà dal 4 al 7 aprile, si prepara a trasformare ancora una volta il Foro Boario, storico teatro del mercato settimanale, in un palcoscenico di tradizioni e storia contadina.

“Il clou sarà domenica 6, giornata consacrata alla premiazione degli animali da carne – spiega il sindaco di Rovato Tiziano Alessandro Belotti - bovini e ovini saliranno in passerella come protagonisti di un rito che unisce passato e presente. Un riconoscimento che non è solo trofeo, ma tributo a un’arte antica, quella dell’allevamento, che qui resiste e si rinnova”. Rovato, con questa edizione, ribadisce il suo ruolo di custode di saperi tramandati e di un mercato che è anche identità.

Tra bancarelle, degustazioni e il brulichio degli addetti ai lavori appuntamento con una festa rurale. L’avvio alle danze è previsto venerdì 4 con i due convegni di Coldiretti e Confagricoltura, entrambi con inizio alle 10, nella sala civica del Foro Boario e in Municipio. Vi sarà posto, il sabato alle 16 in comune, per la tavola rotonda dedicata alle Famiglie Bresciane del cibo. A fare da ospite d’onore sarà Andrea Mainardi, cuoco bresciano di simpatia spiccata e grande estro, che porterà in scena una focaccia da 30 metri che sarà farcita dai maestri nocini.

“Quest’anno, spiega Gabriella Pe dell’associazione dei ristoratori rovatesi – avremo un gran galà dedicato al manzo all’olio: il nostro piatto principe. Non solo: perché molti nostri ristoranti avranno menù a base di carne a prezzo convenzionato”. Durante Lombardia Carne, nella sala civica del Foro Boario, sarà esposta la mostra sui formaggi rari "Il Tempo ritrovato le vie del Latte" a cura di Riccardo Lagorio.