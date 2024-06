Accordo tra Bellini Yacht e Pozzi Milano, per un arredo di lusso dedicato al lifestyle di bordo

Brescia – Made in Italy e lifestyle italiano nell’accordo tra Bellini Yacth e Pozzi Milano. In occasione del lancio della nuova imbarcazione a marchio Bellini Yacht verrà presentata la capsule collection in co-branding con Pozzi Milano 1876, composta da una selezione di complementi di arredo dedicati al lifestyle di bordo e da accessori in pelle per l’armatore, dal design italiano in linea con lo stile di Bellini Yacht.

La nuova linea segue la filosofia propria di entrambi i marchi, tutti i prodotti saranno realizzati interamente in Italia usando le competenze dei migliori artigiani nell’ambito del tessile, del cashmere e della pelletteria di lusso. Bellini Yacht è la controllata di Bellini Nautica, realtà fondata nel 1967 che opera nel settore della nautica di lusso e specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell’offerta di un’ampia gamma di servizi correlati, nonché nella produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht. Quest’ultimo è un ritorno alle radici del gruppo all’interno di un contesto completamente rinnovato. Nel consiglio di amministrazione, anche Norberto Ferretti, personaggio che ha segnato la storia recente della nautica, avendo fondato assieme al fratello Alessandro, nel 1968, il marchio Ferretti Yachts.

"La collaborazione con Pozzi Milano 1876 – commenta Battista Bellini, amministratore delegato di Bellini Nautica – è un bell’esempio di una relazione nata per comunione di valori e intenti. Quando artigianalità, passione e innovazione si uniscono la risultante non può che essere ‘qualità’. Questo è solo il primo passo del nuovo capitolo di Bellini Nautica con il progetto Bellini Yacht e siamo felici di condividerlo con Pozzi Milano 1876 e il suo team". L’accordo è con Pozzi Brand Diffusion, società dedicata allo sviluppo worldwide del brand ‘Pozzi Milano 1876’ e controllata da Pozzi Milano, attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria del marchio ‘EasyLife’ e dei marchi ‘Pozzi’ e ‘Castello Pozzi’ quotata su Euronext Growth Milan.

"La nostra filosofia ‘quiet luxury’ – sottolinea Rinaldo Denti, amministratore delegato di Pozzi Brand Diffusion –, ovvero senza tempo, si sposa perfettamente con la visione di Bellini Nautica. Siamo quindi felici di portare il nostro design distintivo, i nostri valori e la nostra esperienza artigianale nel settore nautico di lusso, dove possiamo intercettare, a beneficio di entrambi, un target di clientela molto distintivo".