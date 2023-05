Voto in Lombardia, test nazionale Il centrodestra sogna Brescia La sfida nel feudo dei democratici

di Federica Pacella

Si giocherà a Brescia la partita più importante delle elezioni amministrative in Lombardia, che domenica e lunedì interesseranno oltre 400mila elettori. Gli occhi sono puntati soprattutto sulla Leonessa d’Italia, dove sono quattro i contendenti alla poltrona di sindaco. Al netto di sorprese da parte degli altri candidati (Alessandro Luca per il M5S, Unione Popolare e Pci, e Alessandro Maccabelli per l’unica civica non schierata con alcun partito, La Maddalena per Brescia) la sfida principale è tra un uomo forte della Lega Nord, Fabio Rolfi, già assessore regionale all’Agricoltura con Attilio Fontana (ma anche vicesindaco di Brescia nella giunta Paroli), sostenuto dal centrodestra, e Laura Castelletti, civica, per 10 anni vicesindaco nella giunta di Emilio Del Bono (ora consigliere regionale Pd dopo il record di preferenze alle ultime regionali) che l’aveva personalmente indicata fra i suoi possibili successori.

Una partita delicata per il significato politico che qualunque risultato assumerà. Non a caso il centrodestra ha deciso di chiudere domani proprio a Brescia la campagna elettorale, con l’arrivo dei big per Rolfi: dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Matteo Salvini (a Brescia per la quarta volta in 10 giorni) ad Antonio Tajani. "Sono molti anni che la città è governata dal centrosinistra, per noi è una sfida importante – ha detto Daniela Santanché, ministro al Turismo, arrivata a Brescia martedì –. Il sindaco Del Bono non c’è più, e c’è invece un centrodestra che è unito". Partita fondamentale anche per il centrosinistra, che punta sulla continuità del “buon governo“. A sostegno di Castelletti nei giorni scorsi è arrivata la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, che ha evidenziato i punti in comune della grande coalizione del centrosinistra, dalla giustizia sociale a quella climatica. "Proseguiamo con questo laboratorio straordinario, fatemi tornare qui fra una settimana per festeggiare la prima sindaca della storia di Brescia".

Fra i 106 Comuni al voto, altro appuntamento strategico è quello di Sondrio dove il primo cittadino uscente, il civico Marco Scaramellini, tenterà la riconferma con la squadra di centrodestra. A sfidarlo, Simone Del Curto con la coalizione di centrosinistra e Luca Zambon, vicepresidente del Consiglio uscente, sostenuto dal Terzo Polo. Nel Milanese, voteranno 12 comuni della città metropolitana: possibili i ballottaggi ad Arese, Bareggio, Bresso, Cinisello Balsamo, Gorgonzola e Cologno Monzese.

Le Amministrative saranno un test interessante per capire se saranno premiate le scelte di alleanze “variabili“ tra Pd, Terzo Polo e M5S. A Brescia, ad esempio, la coalizione vede insieme i dem, Azione, Italia Viva, mentre il M5S corre con il suo candidato. Al contrario, in Comuni come Cologno Monzese e Cinisello Balsamo, Pd e pentastellati hanno trovato l’accordo per correre insieme. L’altro test sarà per il centrodestra, sia per capire se la Lega prosegue la ripresa vista alle ultime Regionali dopo la flessione nelle Politiche, sia per i risultati di Forza Italia, in un momento in cui il leader, Silvio Berlusconi, è alle prese con la malattia. E, non da ultimo, si vedrà se Fratelli d’Italia saprà capitalizzare anche a livello locale il tesoretto di voti delle elezioni nazionali.