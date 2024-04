Paura a Vobarno, due ragazze finiscono nel fiume Chiese. Trascinate dalla corrente fino a un isolotto: soccorse e salvate

Vobarno (Brescia) – Paura a Vobarno dove oggi due ragazze sono cadute nel fiume Chiese, per motivi ancora non noti e al vaglio dei carabinieri. I fatti sono accaduti in prossimità di una presa d’acqua che serve ad alimentare una centrale idroelettrica. L’abbondante afflusso d’acqua le ha trasportate fin ad un isolotto al centro del fiume. La chiamata al 112 è stata fatta immediatamente. Il personale della centrale operativa di Brescia ha inviato sul posto il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia con alcune squadre dei distaccamenti operativi nella zona e specialisti saf dotati di attrezzatura adatta a intervenire in acqua.

È anche stata predisposta la presenza di personale “sentinella” che ha garantito la sicurezza sia degli operatori sia delle ragazze, che sono state recuperate dal personale dell’eliambulanza di Brescia con il verricello. Le due malcapitate sono in buone condizioni di salute. Sul posto erano presenti i carabinieri della Compagnia di Salò.