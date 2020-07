Gradone Riviera (Brescia), 4 luglio 2020 - "Il completamento dell'anfiteatro è un intervento di cui andare fieri. Nei fatti rappresenta una notevole conquista dal punto di vista storico e architettonico, estetico e museale, che arricchisce l'immenso patrimonio culturale lombardo". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Gardone Riviera, per

l'inaugurazione del Parlaggio del Vittoriale degli Italiani.

«Il Vittoriale è un punto di riferimento non solo per i turisti italiani, ma anche una meta ambita e particolarmente apprezzata da visitatori che giungono da ogni parte del mondo per ammirarlo - aggiunge il governatore lombardo - sono certo che con il ritorno alla normalità anche questo luogo tornerà a essere frequentato come prima del lockdown. Da parte nostra siamo già in campo per riattivare in maniera forte e concreta l'attrattività e, più in generale, l'economia di territori così belli e davvero unici". I lavori di copertura dell'anfiteatro del Vittoriale - con lastre di marmo veronese, secondo la volontà di Gabriele d'Annunzio e nel rispetto del progetto originale degli anni Trenta, firmato dall'architetto Giancarlo Maroni - sono stati portati a termine grazie al sostegno economico messo a disposizione dalla Regione Lombardia.

All'inaugurazione sono intervenuti anche gli assessori regionali alla Cultura, al Turismo e allo Sviluppo economico, Stefano Bruno Galli, Lara Magoni e Alessandro Mattinzoli. "Sono convinto che questo rendere giustizia al progetto originario sia un dovere etico e civile cui sono chiamate le istituzioni pubbliche per valorizzare l'eredità del passato. Grazie allo sforzo congiunto di Regione Lombardia e della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, il patrimonio culturale lombardo ritrova oggi uno dei suoi tesori più affascinanti nella sua inedita bellezza", aggiunge l'assessore regionale alla Cultura, Stefano Bruno Galli. "Il Vittoriale, che fu dimora eroica e poetica di Gabriele d'Annunzio, è tra le case-museo meglio conservate e più visitate al mondo - sottolinea -. Il suo fiore all'occhiello è proprio l'anfiteatro all'aperto. Un'arena senza eguali che emoziona il visitatore con un indimenticabile sguardo sulle acque turchine, accarezzate dal vento, del lago di Garda".