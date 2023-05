Incidente a Vione, perde il controllo della moto e cade: grave un 57enne di Desio

Brescia, 28 maggio 2023 – Gravissimo incidente, a Vione, in Valle Camonica: un centauro di 57 anni, A.G., residente a Desio, in Brianza, è stato trasportato in codice rosso alla clinica Poliambulanza di Brescia dopo essere caduto dalla sua moto.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Breno il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo affrontando una curva lungo la Statale 42. E sarebbe finito a terra provocandosi gravi ferite.

Immediato l’intervento del 118 con l’elisoccorso: l’uomo è stato intubato e trasferito d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Edolo che si occupano di ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.

Si tratta del terzo grave incidente nelle ultime ore che ha coinvolto un mezzo a due ruote, dopo quelli che sono costati la vita al 42enne di Isorella Hendy Cicchiello e al 19enne di Bedizzole Luca Gallinelli.