Lotto e 10eLotto, Lombardia fortunata: una raffica di vincite

Milano, 9 maggio 2025 – Continua la caccia al “6” del SuperEnalotto che per l’estrazione di domani sera, martedì 10 giugno, mette in palio un jackpot da 11 milioni e 300mila euro.

L’ultimo “6” è stato centrato il 22 marzo Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.

La Lombardia, intanto si consola con una raffica di vincite al Lotto e 10eLotto.

Lotto

La vincita più alta, pari a 45.250 euro, è stata realizzata a Busnago, in provincia di Monza-Brianza, per effetto del terno 9-48-77 sulla ruota di Milano, a fronte di una spesa complessiva di 11 euro. Ad Adro, in provincia di Brescia, con una puntata di 7 euro, è stato realizzato un terno (11-13-34) da 31.500 euro sulla ruota di Palermo. A Legnano, in provincia di Milano, vinti 23.250 euro con un terno sulla ruota di Venezia e una giocata da 8 euro. A Milano è stato realizzato un terno sullaruota di Napoli da 10.262 euro. Infine, a Nave, in provincia di Brescia, sono stati vinti 9.750 euro.

10eLotto

Al 10eLotto è stata premiata Lumezzane, in provincia di Brescia, con un '3' da 7.800 euro nella modalità Istantanea. A Milano centrate due vincite,

rispettivamente, da 5.625 euro e 5.000 euro.