Villa di Chiavenna, attacco del lupo: sbranate le pecore della consigliera regionale

Villa di Chiavenna (Sondrio) – I lupi sono entrati in azione in Valchiavenna, dove hanno predato alcuni esemplari di proprietà dalla famiglia del consigliere regionale Silvana Snider, assessore a Villa di Chiavenna, provincia di Sondrio.

L’esponente politica ha voluto esprimere la propria frustrazione e preoccupazione riguardo a questo episodio, affidandosi a Facebook. Silvana Snider ha raccontato l'accaduto sulla sua pagina social, dove spesso documenta la sua passione per il territorio e l'allevamento. Questa volta, tuttavia, il post ha un tono più grave e descrive come il marito, dopo aver curato le pecore in stalla, si sia recato al pascolo in montagna. La scoperta è stata agghiacciante: pecore scappate, una intrappolata nella rete elettrificata sfondata, e ovunque le orme dei lupi.

"Stamattina, come tutte le mattine", ha raccontato Snider, "mio marito dopo aver accudito le pecore in stalla, è salito a piedi al nostro maggengo per sfamare le pecore tenute in apposito recinto fatto da rete elettrificata. Dopo la solita ora di cammino su irto sentiero, ha sgranato gli occhi: le pecore erano scappate, tranne una intrappolata nella rete sfondata dalle stesse e le orme del lupo ovunque. Ha chiamato subito Daniele e Robi, con cui lavora. Li ha raggiunti e si sono messi subito alla ricerca. Han trovato le pecore sparpagliate e spaventate e sbranate anche se gravide".