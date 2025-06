Tre giorni fa l’incidente in scooter. Archini è morto in ospedale

Tragedia a Monte Isola. Dopo tre giorni di agonia è morto il 58enne Egidio Archini, residente con la famiglia nella frazoine collinare di Sinchignano. Viaggiava con il suo scooter in via Menzino, non distante dal residence la Perla. All’improvviso ha dovuto frenare perché un turista in bicicletta ha frenato improvvisamente bloccandosi in mezzo alla strada e senza guardare. Via Menzino porta dalla parte alta del paese verso quella bassa dove si trovano Sensole, Peschiera Maraglio e poi Carzano. Al momento non è chiaro se il 28enne sulla bici, un ragazzo nordafricano a Monte Isola per svago, abbia delle colpe. L’unica certezza è il dramma della famiglia Archini. Egidio Archini, soccorso con l’eliambulanza, è da subito apparso in condizioni critiche. Il suo cuore ieri mattina ha cessato di battere nonostante gli sforzi dei medici. Nel giro di due giorni il lago d’Iseo ha perso due persone. Oltre ad Archini, è morto il maronese Simone Turla, coinvolto in un sinistro causato da un sorpasso azzardato fatto da un francese sulla 510 Sebina. I suoi funerali si celebreranno sabatoalle 17 nella parrocchia di San Martino di Marone. Milla Prandelli