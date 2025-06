Ladro scoperto usa spray urticante

Si è recato in Comune a Lograto per rubare negli uffici, ma è stato colto sul fatto dal sindaco del paese Gianandrea Telò e da un assessore, che sono stati aggrediti. I fatti sono accaduti ieri in mattinata, quando il Comune era aperto ma non tutti i locali erano occupati. Per questo motivo riuscire ad entrare per il malintenzionato è stato semplice. Probabilmente non si aspettava di contrare qualcuno e meno che meno i rappresentanti della cittadinanza, che nel rendersi conto che quello incontrato non era un utente, hanno provato a fermarlo. Il malvivente, invece non si è affatto calmato e, nel tentativo di fuggire, ha reagito spruzzando spray al peperoncino contro i due amministratori, creando momenti di tensione. Nel giro di una frazione di secondo i due si sono sentiti irritare la gola e gli occhi, ma non hanno smesso di cercare di fermare chi si trovavano davanti. Le persone presenti, sentito il trambusto, hanno chiamato il 112, spiegando quanto stava accadendo e che sindaco e assessore stavano provando a fermare il ladro. Nel giro di poco sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato il malvivente e lo hanno condotto in caserma. Per precauzione sono stati allertati anche i vigili del fuoco con la squadra Nbcr (Nucleare, biologico, chimico) e il 118, ma nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze gravi. M.P.