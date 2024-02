Brescia, otteneva video pornografici dai ragazzini e li ricattava: “Vieni con me o pubblico tutto”

Un uomo è stato arrestato a Brescia per aver adescato dei ragazzini facendosi mandare foto e video pornografici. In un secondo momento, poi il presunto pedofilo li minacciava, dicendo loro che avrebbe reso pubblico il materiale se non lo avessero incontrato privatamente.

I ragazzi si sono rifiutati di vederlo e lo una delle vittime lo ha denunciato. Da lì è partita un’indagine della Squadra mobile della questura di Brescia che ha portato all’arresto di un uomo di origini pachistane, accusato di tentata violenza sessuale ai danni di minori, tentativo di atti sessuali con minorenne, detenzione di materiale pedopornografico, minaccia e atti persecutori. Come misura cautelare, il giudice per le indagini preliminari ha previsto il carcere per l’uomo.