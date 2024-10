Viktor Orbán ospite del ristorante Al Porto di Clusane prima del palco di Pontida

Clusane (Brescia) – Sabato sera in un ristorante sul lago di Iseo, per Viktor Orbán, il premier ungherese che oggi ha parlato dal palco del raduno di Pontida, ospite di Matteo Salvini. Prima dell’appuntamento bergamasco, il 61enne leader del partito Fidesz - Unione Civica Ungherese ha scelto la sponda bresciana del Sebino per la sua permanenza italiana, sfruttando la serata di ieri per ripercorrere un’esperienza culinaria già provata durante l’ultimo G7: la tinca al forno cucinata dalla chef Laura Gotti del ristorante Al Porto di Clusane d’Iseo.

Orban arriva a Clusane

Orbán, insieme alla moglie e al suo seguito sono arrivati a Clusane intorno alle 19 e si sono recati verso le 19 al ristorante Al Porto. Qui hanno potuto apprezzare un antipasto di salumi, formaggi e pesce di lago; tagliatelle con gamberi di lago, tagliatelle alle sardine di lago. Poi la tinca con la polenta. Per la notte, invece, l’ungherese è stato ospite della Villa Biondelli, un resort di lusso situato a Bornato, frazione di Cazzago San Martino nel cuore della Franciacorta.