Brescia, 24 novembre 2019 - Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia manda rinforzi in Liguria nelle zone alluvionate e in particolare a Savona dove è crollata parte del viadotto della Madonna del Monte, lungo l’autostrada Torino – Savona. Si tratta di dieci operatori con la qualifica ‘Usar’, ovvero esperti nella ricerca di persone disperse sotto macerie.

Intanto il maltempo continua a colpire anche il Bresciano, dove ha piovuto per tutta la notte e a sprazzi durante la giornata. A livello di guardia sono diversi fiumi, come il Chiese, specie nella zona di Gavardo e il Mella, che nella zona di Concesio è particolarmente impetuoso. Anche il lago d’Iseo ha creato non poche preoccupazioni sia per il livello sia per le onde. È stato difatti necessario l’intervento dei sub della Protezione Civile di Iseo che hanno levato le barriere para alghe di fronte al lido Sassabanek per motivi di sicurezza. Le onde alte hanno inoltre causato danni ad alcune barche ormeggiate nei porti della zona e specie del basso lago, tra Paratico e Sarnico.

Allagamenti, frane e smottamenti si sono verificati ovunque. Ieri mattina alcuni massi sono caduti sulla strada a Lavenone mentre un muro è crollato a Piancamuno in via Comignane. Problemi si registrano anche a Polpenazze del Garda e Ponte di Legno. Risulta isolata la frazione Alone di Casto, in Valsabbia, dove vivono un centinaio di persone. Una frana è rovinata sulla strada che passa nella “valle del Diaol”. Attualmente il nucleo di case si può raggiungere solamente a piedi da impervi sentieri.