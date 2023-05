Brescia, donna morta cadendo dal balcone in via Sorbana. Il marito: “Era preoccupata”

Brescia, 26 maggio 2023 – Sarà eseguita nella giornata di sabato l'autopsia sul corpo della donna di 31 anni di origini indiane, morta nella notte dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione al secondo piano di una palazzina a Brescia.

La donna era con il marito e i due figli di 3 e 5 anni e, secondo le prime ricostruzioni, dopo aver accusato un malore ha perso l'equilibrio ed è caduta. Ieri la donna, in Italia da meno di un anno, era andata alla Questura di Mantova con il marito, in Italia invece da tempo, per affrontare l'iter di ricongiungimento familiare.

Il marito ha riferito alle forze dell'ordine che ieri la trentunenne era preoccupata e lo aveva manifestato anche parlando al telefono con i parenti in India. La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio, atto dovuto per poter effettuare l'autopsia. Non ci sono al momento indagati.