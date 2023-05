Ventiquattrenne si schianta con l’auto contro un muro. Salvo, finisce in ospedale

Spettacolare incidente a Villa Carcina attorno alle tre della scorsa notte. Sono state coinvolte due vetture, anche se ad avere la peggio è stato un giovane di 24 anni, finito con la sua auto contro un muro di una abitazione. La vettura risulta completamente distrutta, mentre l’altra auto, che sarebbe stata colpita mentre il giovane stava già perdendo il controllo della sua a causa di una carambola, non ha danni gravi e nessuno si è ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili dl fuoco di via Scuole a Brescia e i colleghi di Gardone Valtrompia. L’autista 24enne è stato condotto agli Spedali Civili di Brescia. Non risulta essere in pericolo di vita. rileva la polizia stradale di Brescia.