Brescia, 19 settembre 2020 - Una donna ha vegliato il corpo senza vita del marito per giorni, fino a quando non sono giunti i soccorsi. L'episodio è avvenuto a Brescia, dove è morto un uomo di 80 anni. I due coniugi vivevano insieme e l'allarme è scattato dopo che da giorni non c'erano notizie della coppia. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Stando ai primi accertamenti l'anziano, deceduto per cause naturali, era spirato da alcuni giorni. La moglie - dopo una lunga vita insieme - per alcuni giorni è piombata in profondo stato di prostrazione, che l'avrebbe resa incapace di qualunque azione. L'anziana è stata portata in ospedale ancora sotto choc.

© Riproduzione riservata