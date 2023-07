Val Camonica, a Niardo sistema di allerta un anno dopo l'alluvione / VIDEO

Niardo, Val Camonica 28 liuglio 2023 – "Tutte le volte che vediamo arrivare le nuvole sopra di noi c'è allerta e preoccupazione. Resta sempre il timore che possa succedere ancora qualcosa di importante e di pericoloso". A parlare è Mirko Bonetti, titolare del bar Enjoy danneggiato dall'alluvione che esattamente un anno fa ha colpito il paese di Niardo in Val Camonica (Bs).

Sistema di allerta

A Niardo, in provincia di Brescia, a un anno dalla disastrosa alluvione che ha colpito il paese, sono entrati in funzione i sistemi di monitoraggio e allerta. Il collaudo si è concluso da pochi giorni e ora si sta comunicando alla popolazione come sfruttare al meglio questo sistema in caso di evento calamitoso. É prevista l'installazione di sistemi analoghi anche in alcuni comuni vicini ritenuti a rischio. "Questo sistema può fare la differenza, perché possiamo anticipare il possibile innesco di una colata" spiega Mauro Reguzzoni, ceo di Hortus Srl, la società che si sta occupando dell'installazione dei sistemi di monitoraggio e allerta.