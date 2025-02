Val Camonica, il cane tocca il cavo elettrico scoperto e muore fulminato

Artogne, 3 febbraio 2025 – Stava passeggiando in montagna, a Montecampione 1800, la località turistica tra i territori dei Comuni di Artogne e Pian Camunmetri, in Val Camonica, in compagnia del proprio cane. A un certo punto, in località Plan, dove ieri erano aperti gli impianti e c’erano tante persone, ha visto il proprio cane accasciarsi e perdere i sensi.

Quando è corso da lui per vedere cosa fosse accaduto e lo ha accarezzato ha sentito una lieve scossa elettrica e così ha capito che la bestiola era rimasta fulminata. È accaduto a causa di un cavo elettrico scoperto, danneggiato probabilmente dalla pioggia e dalla neve degli ultimi giorni, che ne hanno rovinato la copertura isolante, lasciando dei fili che conducono l’elettricità senza copertura.

Quando il povero animale ci ha messo sopra una zampa è accaduta la tragedia: del tutto imprevista perché non era segnalato che in quel punto ci fossero dei cavi a bassa tensione e nessuno sapeva del guasto. Sono intervenuti i pompieri ma purtroppo il cagnolino non ce l'ha fatta