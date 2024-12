Vacanze a ogni costo. Prestiti da 7mila euro debiti fino a 4 anni

MILANOSono 11,5 milioni gli italiani che approfitteranno della pausa natalizia per concedersi una vacanza. Uno su quattro, tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025, lascerà la città o il paese di residenza. Nel Nord-Ovest, secondo l’indagine commissionata da Facile.it a EMG Different, la percentuale sale al 32%. Il budget medio stanziato per la vacanza è di 304 euro a testa: nel 38,5% dei casi supera quello di un anno fa. Tuttavia l’importo risulta più basso del dato nazionale, che ammonta a 335 euro. Chi non potrà contare sui risparmi e non intende rinunciare a qualche giorno fuori città si è mosso per chiedere un prestito.

In Lombardia la domanda di finanziamento ha visto importi più alti di un anno fa: in media la cifra è stata di 6.729 euro, valore in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2023. La durata del debito è di poco più di 4 anni: l’importo, infatti, dovrà essere restituito in 52 rate. L’età media di chi ha sottoscritto un prestito è di 35 anni e mezzo.

L’indagine si è focalizzata anche sui mezzi di trasporto preferiti in queste festività di fine anno: il 75% si sposterà in auto (66% a livello nazionale) percorrendo una media di quasi 850 chilometri, il 15% in treno (in linea con la media nazionale) e meno del 10% in aereo. Abitudini diverse dal periodo estivo quando i voli sono più gettonati per raggiungere le località di mare.

L.B.