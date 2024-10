Un’altra spaccata da Blanco. Ladri all’opera in piena notte. Pasticceria visitata due volte

La pasticceria “L’Isola delle Rose“, di proprietà del noto cantante Blanco, è tornata ancora una volta nel mirino dei ladri. L’attività inaugurata nel cuore di Brescia lo scorso anno nel mese di maggio, è visitata per la seconda volta in meno di un mese. Dopo la spaccata avvenuta il 24 settembre, i ladri hanno colpito nuovamente, alimentando preoccupazione tra i residenti e i fan del giovane artista. Blanco, il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi, è un talento della musica italiana e ha sempre dimostrato un forte legame con la sua terra d’origine: il lago di garda e la città di Brescia. Quando la pasticceria è stata derubata per la prima volta, con il suo spirito ironico, aveva scherzato in merito alla qualità dei dolci offerti nel suo locale, affermando: "I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba". Un assalto che si è ripetuto la notte scorsa. Nonostante gli eventi sfortunati, sia dopo il primo furto, sia ieri “L’Isola delle Rose“ ha riaperto immediatamente al pubblico. La vetrina danneggiata durante il furto della scorsa notte è stata temporaneamente rattoppata, permettendo così ai clienti di continuare a comprare dolci e torte. I ladri si sono appropriati, in entrambi i casi, del fondo cassa. Questa volta per infrangere il vetro sono state usate delle pietre prelevate da un cantiere vicino al locale del cantante gardesano. È stato realizzato un buco che ha permesso almeno a una persona di introdursi nel locale di viale Italia. La pasticceria di Blanco, dove talvolta si aggira anche il famoso cantante, è conosciuta anche per pasticcini e altri dolci senza lattosio e senza glutine, adatti alle persone intolleranti. Questo è dovuto all’esperienza di Patrizia Fabbriconi, parente del giovane artista.