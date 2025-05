Storie di riscatto in nome di Elena Fanchini: “Celebriamo la forza di rialzarsi”

Brescia – Coraggio, talento, passione, la capacità di sognare in grande. Sono le ‘Storie di riscatto a Brescia’ raccontate dal premio istituito da Fondazione Clementina, Gaetano e Giuseppe Gatti di Leno, Confagricoltura Brescia, in collaborazione con la Fisi (Federazione italiana sport invernali) di Brescia, in memoria di Elena Fanchini, sciatrice bresciana scomparsa due anni fa.

Proprio attorno al mondo dello sci ruotano le storie dei tre premiati per questa prima edizione: Giovanni Franzoni di Manerba del Garda (campione italiano in SuperG e Gigante, vicecampione in discesa libera di sci alpino), Vanessa Marca di Bagolino (vincitrice della coppa del mondo under 18 di scialpinismo nella stagione 2023/24) e Federico Cotti di Artogne (atleta di sci alpino paralimpico, vincitore dei campionati studenteschi, nel 2025 terzo nella gara Fis di slalom a Pila).

“A tre anni – racconta Cotti, 17 anni – a causa di un incidente ho perso il braccio destro, ma questo non mi ha demoralizzato, anzi mi ha aiutato nel percorso di crescita emotivo. A 5 anni ho iniziato a sciare, 4 anni fa ho fatto il primo ingresso nel mondo paralimpico”. Nei loro percorsi da atleti, hanno tutti vissuto dei momenti di caduta. “Il più grande momento di difficoltà – spiega Marca – è stato quando i risultati non arrivavano, la passione tendeva quindi ad essere inferiore e anche la voglia di fare allenamento. Ho lavorato molto su me stessa, grazie ai miei genitori e all’allenatore. Ho imparato che cadere fa parte del percorso, ma rialzarsi è quello che ti definisce davvero”. Di Elena Fanchini tutti ricordano la straordinaria forza nell’affrontare le difficoltà e la profonda umanità. “Un messaggio per i giovani sportivi? Divertirsi e sognare in grande”, il commento di Franzoni.

Il sorriso di Elena Fanchini

Presenti alla premiazione, il presidente della fondazione Gatti Giovanni Garbelli, il vicepresidente di Confagricoltura e della Fisi Brescia Gianluigi Vimercati e il presidente Fisi regionale Franco Zecchini, insieme a Nadia e Sabrina, sorelle di Elena Fanchini, e Dada Merighetti. “Questo premio nasce per celebrare quelle storie che vanno oltre il semplice risultato agonistico, ma che piuttosto raccontano la forza di rialzarsi, la capacità di non arrendersi di fronte alle avversità e di continuare a inseguire un sogno”, dichiara Vimercati. “È esattamente quanto accade in agricoltura – aggiunge Garbelli –: noi agricoltori siamo abituati ad affrontare tante avversità, ma a non lasciarci mai abbattere e, ogni mattina, riprendere il nostro lavoro”.