Un omaggio al barocco per gli auguri

La musica barocca protagonista del concerto di Natale. Mercoledì il palcoscenico della Sala Grande del Teatro Grande ospiterà uno degli eventi annuali più amati e attesi dalla cittadinanza, che dal 2020 è diventato per la città un importante momento di condivisione sociale, oltre che un evento musicale di pregio. A eseguire la musica barocca quest’anno sarà il Coro e Orchestra Cremona Antiqua diretti dal Maestro Antonio Greco. La grande pulizia vocale, il timbro caldo, la precisione nella pronuncia, assieme alla capacità del gruppo di trasmettere grande emozione sono qualità da tempo riconosciute, al punto che il coro collabora regolarmente con l’Orchestra Giovanile Cherubini, sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti.

Gli artisti eseguiranno il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, pietra miliare della musica occidentale, punto di arrivo della tradizione polifonica sacra rinascimentale e punto di partenza per il nuovo stile concertato dei secoli a venire. Pubblicato per la prima volta a Venezia nel 1610, il Vespro è riconosciuto come la composizione monumentale per eccellenza nella produzione del Maestro cremonese, dando prova tutt’oggi di uno straordinario esercizio corale, in cui il coro stesso viene più volte scomposto e messo in luce dall’accompagnamento strumentale. I biglietti del concerto sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto un biglietto per gli studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Per far sì che tutti possano avere la possibilità di fruire di questo appuntamento, soprattutto per coloro che sono impossibilitati a recarsi fisicamente in Teatro, anche quest’anno la Fondazione del Teatro Grande ha previsto la diffusione del Concerto di Natale tramite la rete televisiva locale Teletutto.

F.P.