Un intenso passo a due ispirato a Dostoevskij. La stagione della grande danza del Teatro Grande porta sul palco, martedì 11 marzo un’eccellenza assoluta del panorama coreografico contemporaneo, Saburo Teshigawara. Poliedrico artista e coreografo di fama internazionale, insignito del Leone d’Oro alla carriera della Biennale Danza 2022, Teshigawara tornerà sulle tavole del Grande portando un intenso passo a due insieme alla sua “musa“, storica collaboratrice e pluripremiata performer Rihoko Sato. Lo spettacolo si intitola The Idiot e si propone come una trasposizione senza parole dell’omonimo romanzo di Fëdor Dostoevskij, come spiega lo stesso Teshigawara: "Ero cosciente circa l’impossibilità di creare un lavoro di danza partendo da questo capolavoro letterario, tuttavia questa difficoltà è stata la chiave per approcciare e creare qualcosa di completamente nuovo. Una danza che possa esistere solo qui. Senza utilizzo alcuno del testo, un pezzo di pura danza. Non solo impersonando il carattere legato al testo originale, ma l’incarnazione del movimento esistente all’interno delle parole". Il coreografo giapponese, che in questa produzione è anche danzatore, autore delle scenografie, delle luci e dei costumi, crea un suggestivo microcosmo dove il movimento corporeo e la qualità del gesto coreografato si sostituiscono completamente al testo scritto del capolavoro russo e scivolano sulle note di compositori della tradizione come Bach, Schubert, Debussy, Cajkovskij, tanto quanto dei moderni Drew McDowall, The Beloved, Geir Jenssen, Beequeen.

