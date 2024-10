Brescia: aggressione ai tifosi del Pisa fuori da un bar, denunciati sei ultras

Brescia, 15 ottobre 2024 – Sono accusati di aver preso d’assalto un gruppo di tifosi del Pisa, lanciando loro oggetti e petardi. Sei ultras del Brescia sono stati denunciati dalla questura di Pisa per le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, accensioni ed esplosioni pericolose e getto pericoloso di cose. Per loro sono state anche avviate le procedure per l’applicazione di un daspo, il divieto ad assistere a manifestazioni sportive.

I supporter della Leonessa sono stati ritenuti responsabili di aver provocato disordini, il 21 settembre scorso, in occasione della partita Pisa-Brescia, all'esterno dello stadio quando aggredirono alcuni sostenitori toscani nei pressi di un bar alla periferia della città.

Negli scontri rimasero feriti un tifoso toscano e un operatore della polizia. La visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza del locale nonché quelle realizzate dalla polizia scientifica hanno permesso di identificare i sei tifosi bresciani ritenuti responsabili delle aggressioni ai rivali nerazzurri.